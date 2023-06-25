В Воздушных силах ВСУ назвали количество российской авиатехники, которую уничтожили "вагнеровцы" при попытке мятежа

Боевики ЧВК "Вагнер" уничтожили семь российских воздушных суден при попытке мятежа. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, речь идет об одном самолете, а также о двух боевых и четырех транспортных вертолетах Ми-8, которые использовались для радиоэлектронной борьбы.

"Это мощная техника, действительно помогающая российской армии в войне против Украины", – сказал Игнат.

Как отметил спикер Воздушных сил, "вагнеровцы" понимали, что российская авиация может уничтожить их колонну.

"Прекрасно понимали те, кто вроде бы двигались на Москву, что действительно авиация им может серьезную угрозу [нести]. Наши летчики в момент полномасштабного вторжения – и бомбардировщики, и штурмовики – уничтожали колонны техники россиян очень быстро и эффективно, совершая авианалеты. Этого, видимо, и боялись ЧВКшники, и потому превентивно уничтожили то, что было в небе, для того, чтобы этого не произошло, потому что авиация на сегодняшний день, тем более такая, как в России, колонну в походном положении может разнести очень быстро", – высказался он, добавив, что учитывая это, Украина нуждается в современной авиации и дальнобойном оружии от Запада.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют, а сам он "уйдет в Беларусь".