США отложили запланированное введение санкций против ЧВК "Вагнер": в чем причина

Вашингтон готовил новые санкции против ЧВК "Вагнер" из-за действий боевиков в Африке. Однако США отложили введение ограничений, чтобы это решение не оценили, будто "Белый дом выбрал одну из сторон конфликта в РФ".

Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отложению санкций способствовали действия основателя ЧВК Евгения Пригожина, который якобы пытался организовать мятеж, однако через сутки развернул своих боевиков назад — в лагеря постоянной дислокации.

Пригожин фактически "капитулировал", ведь не достиг ни одной из поставленных целей и согласился отправиться в Беларусь. Поэтому в США решили, что если сейчас ввести против "Вагнера" санкции, то такой шаг могут расценить как поддержку российского лидера Владимира Путина, укрепив его положение.

"Вашингтон не хочет, чтобы показалось, что он принимает чьи-то стороны в этом конфликте", – сказал человек, знакомый с отсрочкой.

По информации источника WSJ, Государственный департамент планировал объявить о новых ограничениях по бизнесу "Вагнера" по продаже золота, которым террористы занимались в Африке. Санкции, в частности, планировалось ввести против горнодобывающей компании, открытой ЧВК в Центральноафриканской Республике .

Напомним, Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране". Они имели некоторые успехи: захватили военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Путин заявлял, что "вагнеровцы" такими действиями подталкивают страну к капитуляции.

Впоследствии самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко якобы провел переговоры с учредителем ЧВК "Вагнер", по результатам которых Пригожин согласился остановить движение своих боевиков на территории России.