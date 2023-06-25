США відклали заплановане запровадження санкцій проти ПВК "Вагнер": в чому причина

Вашингтон готував нові санкції проти ПВК "Вагнер" через дії бойовиків в Африці. Однак США відклали запровадження обмежень, щоб це рішення не оцінили так, ніби "Білий дім обрав одну зі сторін конфлікту в РФ".

Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Відкладанню санкцій сприяли дії засновника ПВК Євгена Пригожина, який нібито намагався організувати заколот, проте за добу розвернув своїх бойовиків назад — до таборів постійної дислокації.

Пригожин фактично "капітулював", адже не досяг жодної з поставлених цілей та погодився відправитися до Білорусі. Тому в США вирішили, що якщо зараз запровадити проти "Вагнера" санкції, то такий крок можуть розцінити як підтримку російського лідера Володимира Путіна, зміцнивши його становище.

"Вашингтон не хоче, щоб здалося, що він приймає чиїсь сторони в цьому конфлікті", – сказала особа, знайома з відтермінуванням.

За інформацією джерела WSJ, Державний департамент планував оголосити про нові обмеження щодо бізнесу "Вагнера" з продажу золота, яким терористи займалися в Африці. Санкції, зокрема, планувалося ввести проти гірничодобувної компанії, яку ПВК відкрила в Центральноафриканській Республіці.

Нагадаємо, Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні". Він нібито мав певні успіхи: захопив військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Путін заявляв, що "вагнерівці" такими діями підштовхують країну до капітуляції.

Згодом самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко нібито провів перемовини з засновником ПВК "Вагнер", за результатами яких Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків на території Росії.