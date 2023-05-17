Держдепартамент США не виключає визнання РФ державою-спонсором тероризму

Державний секретар США Ентоні Блінкен допускає можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.

Про це Блінкен заявив під час слухань у Сенаті, пише CNN.

Зазначається, що під час дискусії сенатор-республіканець Ліндсі Грем наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсоркою тероризму.

Він запитав Блінкена: "Ви ж ніколи не визнаєте Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?"

На це Блінкен швидко відповів: "Ніколи не кажи ніколи".

Пізніше під час слухань Блінкен наголосив на санкціях , які США запровадили проти країни-агресора РФ.

Зауважимо, американські конгресмени та українські чиновники неодноразово чинили тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена, щоб вона визнала Росію державою-спонсором терору, але Білий дім не вживав таких дій через побоювання щодо небажаних наслідків.

Раніше Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Однак, за інформацією ЗМІ, Блінкен раніше побоювався ухвалення такого рішення. Він вважав, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.

Наразі в США працюють над тим, щоб визнати Росію "країною спонсором тероризму" так, щоб мінімізувати наслідки такого рішення. Зараз у Конгрессі США розробляється альтернативний законопроєкт.

На початку цього року США офіційно визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією та запровадили проти неї санкції.