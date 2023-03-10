У Словенії відхилили пропозицію визнати РФ державою-спонсором тероризму

Комітет парламенту Словенії із зовнішньої політики відхилив проєкт резолюції, поданий опозицією, щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомило видання EurActiv.

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Водночас комітет одноголосно підтримав висновки коаліції, які засуджують війну Росії в Україні, і закликав уряд продовжувати надавати підтримку та допомогу Києву.

Парламентарі, які внесли пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на Україну.

"Ми висловимо нашу підтримку українському народу, який виявляє неймовірну мужність у захисті своєї Батьківщини та боротьбі за загальнолюдські цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення", – заявили вони.

В свою чергу міністр закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що нібито "будь-яка ініціатива щодо внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму буде рівнозначна покаранню всього російського народу".

МЗС вважає, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві "немає категорії чи списку країн, які підтримують тероризм". Наразі, за даними відомства, сім країн-членів ЄС прийняли такі резолюції.

Зокрема, нещодавно парламент Словаччини ухвалив резолюцію, якою визнав нинішній російський режим терористичним, а Росію - державою, що підтримує тероризм.

Крім того, Європейський парламент в листопаді ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. В США досі не змогли прийняти аналогічне рішення, натомість працюють над тим, щоб визнати Росію "країною спонсором тероризму" так, щоб мінімізувати наслідки такого рішення. Наразі у Конгрессі США розробляється альтернативний законопроєкт.