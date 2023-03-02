Парламент Молдови засудив агресію Росії проти України

Парламент Молдови на засіданні 2 березня ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію проти України.

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Про це повідомляється Newsmaker.

За декларацію проголосували 55 депутатів від пропрезидентської партії "Дія та солідарність" (PAS). При цьому блок комуністів та соціалістів на знак протесту залишив засідання парламенту. Депутати від проросійської партії "Шор" не брали участь у засіданні.

У декларації наголошується, що з лютого 2014 року Росія веде незаконну, нічим неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України, яка 24 лютого 2022 року переросла у повномасштабне вторгнення.

У документі зазначають, що дії Росії є воєнними злочинами і грубим порушенням принципів міжнародного права. РФ закликають припинити війну і вивести сили з усієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Група депутатів від партії "Дія та солідарність" зареєструвала у парламенті проєкт декларації 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни в Україні. 1 березня блок комуністів і соціалістів зареєстрував свою декларацію про гарантії збереження миру в Молдові. Депутат-комуніст Володимир Воронін запропонував створити спеціальну комісію, яка розробить єдину декларацію, але цю пропозицію не підтримала більшість. Спікер парламенту у відповідь запропонував комуністам та соціалістам набратися сміливості та "почати називати речі своїми іменами".

Після цього депутати блоку комуністів та соціалістів залишили залу засідання. Декларація була прийнята у присутності лише депутатів парламентської більшості.

Нагадаємо, Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Раніше деякі держави ЄС вже визнали Росію спонсором тероризму. Зокрема, Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм.