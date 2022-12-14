Польський Сейм визнав РФ державою-спонсором тероризму

Сейм Польщі 231 голосом ухвалив резолюцію про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм. Про це повідомило місцеве видання polsatnews.

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Уточнюється, що опозиція не підтримала резолюцію через поправку від партії PiS. Вона містила такий текст: "Російська Федерація несе безпосередню відповідальність за збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 року, в результаті якого загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, а також за катастрофу рейсу 101 ВПС Польщі в Смоленську (Росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, у тому числі Президент Республіки Польща Лех Качинський".

Опозиція вирішила, що "покладання на РФ відповідальності за загибель голови держави, втягне Польщу у війну". При цьому проти самого визнання, що Росія є спонсором тероризму, вони не виступали.

У остаточному тексті резолюції, який підтримали, йдеться, що РФ систематично порушує права людини і міжнародне право, нападає на території інших країн, вчиняє воєнні злочини і геноцид, займається ворожою економічною діяльністю, зокрема у сфері енергетики.

Сейм також заявив, що Російська Федерація вчинила акт міжнародного піратства, "військово заблокувавши українські порти та паралізувавши морські комунікації на шляхах, що ведуть до них, без оголошення війни".

В ухваленому документі зазначається, що агресія Росії проти України є "грубим порушенням" заборони застосування сили Статуту ООН, а також є "порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України".

Раніше Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Нагадаємо, Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Раніше деякі держави ЄС вже визнали Росію спонсором тероризму. Зокрема, нещодавно Нижня палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним.