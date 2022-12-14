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Польский Сейм признал РФ государством-спонсором терроризма
Сейм Польши 231 голосом принял резолюцию о признании России государством, поддерживающим терроризм. Об этом сообщило местное издание polsatnews.
Уточняется, что оппозиция не поддержала резолюцию из-за поправки от партии PiS. Она содержала следующий текст: "Российская Федерация несет непосредственную ответственность за сбыт рейса MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за катастрофу рейса 101 ВВС Польши в Смоленске (Россия)10 в апреле в котором погибли 96 человек, в том числе Президент Республики Польша Лех Качиньский".
Оппозиция решила, что "возложение на РФ ответственности за гибель главы государства втянет Польшу в войну". При этом, против самого признания, что Россия является спонсором терроризма, они не выступали.
В окончательном тексте поддержанной резолюции говорится, что РФ систематически нарушает права человека и международное право, нападает на территории других стран, совершает военные преступления и геноцид, занимается враждебной экономической деятельностью, в частности в сфере энергетики.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сейм также заявил, что Российская Федерация совершила акт международного пиратства, "военно заблокировав украинские порты и парализовав морские коммуникации на ведущих к ним путях без объявления войны".
В принятом документе отмечается, что агрессия России против Украины является "грубым нарушением" запрета на применение силы Устава ООН, а также является "нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины".
Ранее Сенат Польши принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом.
Напомним, Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма
Ранее некоторые государства ЕС уже признали Россию спонсором терроризма. В частности, недавно Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой российский режим признан террористическим.