Парламент Молдовы осудил агрессию России против Украины

Парламент Молдовы на заседании 2 марта принял декларацию, осуждающую российскую агрессию против Украины.

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Об этом сообщает Newsmaker.

За декларацию проголосовали 55 депутатов от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS). При этом блок коммунистов и социалистов в знак протеста покинул заседание парламента. Депутаты от пророссийской партии "Шор" не участвовали в заседании.

В декларации отмечается, что с февраля 2014 года Россия ведет незаконную, ничем неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, переросшую 24 февраля 2022 года в полномасштабное вторжение.

В документе отмечается, что действия России являются военными преступлениями и грубым нарушением принципов международного права. РФ призывают прекратить войну и вывести силы со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Группа депутатов от партии "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте проект декларации 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны в Украине. 1 марта блок коммунистов и социалистов зарегистрировал свое право на гарантии сохранения мира в Молдове. Депутат-коммунист Владимир Воронин предложил создать специальную комиссию, которая разработает единую декларацию, но это предложение не поддержало большинство. Спикер парламента в ответ предложил коммунистам и социалистам набраться смелости и "начать называть вещи своими именами".

После этого депутаты блока коммунистов и социалистов покинули зал заседания. Декларация была принята в присутствии только депутатов парламентского большинства.

Напомним, Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Ранее некоторые государства ЕС уже признали Россию спонсором терроризма. В частности, Сейм Польши принял резолюцию о признании России государством, поддерживающим терроризм.