Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а РФ – спонсором терроризма

Парламент Словакии в четверг, 16 февраля, принял резолюцию, которой признал нынешний российский режим террористическим, а Россию - государством, поддерживающим терроризм.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента Словакии.

В принятом документе Словакия осудила российскую агрессию в Украине, атаку оккупантов на гражданское население и объекты, а также выразила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Депутаты Словакии также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. Заявили, что не признают проведение и результаты "референдумов" в оккупированных областях Украины, считая эти территории остающимися в составе Украины.

В то же время, депутаты осуждают гибридную войну, которую ведет Россия также на территории Словакии, и призывают правоохранительные органы, спецслужбы и другие компетентные органы не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее, чтобы сохранить безопасность и демократию в стране.

Напомним, Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.



Ранее некоторые государства ЕС уже признали Россию спонсором терроризма. В частности, Сейм Польши принял резолюцию о признании России государством, поддерживающим терроризм.