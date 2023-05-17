Госдепартамент США не исключает признания РФ государством-спонсором терроризма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен допускает возможность признания России государством-спонсором терроризма за совершенные преступления во время вторжения в Украину.

Об этом Блинкен заявил во время слушаний в Сенате, пишет CNN.

Отмечается, что в ходе дискуссии сенатор-республиканец Линдси Грэм настаивал на необходимости провозглашения России государством-спонсором терроризма.

Он спросил Блинкена: "Вы ведь никогда не признаете Россию государством-спонсором терроризма, не правда ли?"

На это Блинкен быстро ответил: "Никогда не говори никогда".

Позже во время слушаний Блинкен отметил санкции, которые США ввели против страны-агрессора РФ.

Отметим, американские конгрессмены и украинские чиновники неоднократно оказывали давление на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы она признала Россию государством-спонсором терроризма, но Белый дом не предпринимал таких действий из-за опасений нежелательных последствий.

Ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невинных мужчин, женщин и детей".

Однако, по информации СМИ, Блинкен ранее опасался о принятии такого решения. Он считал, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.

В настоящее время в США работают над тем, чтобы признать Россию "страной спонсором терроризма" так, чтобы минимизировать последствия такого решения. Сейчас в Конгрессе США разрабатывается альтернативный законопроект.

В начале этого года США официально признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввели против нее санкции.