Неудачный мятеж в РФ. Пригожину могли пообещать увольнение Шойгу и Герасимова, – СМИ

Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину могли пообещать увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу и нескольких других российских военных чиновников. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбах.

Украинские спецслужбы предполагают, что за разворот колонн с "вагнеровцами" от Москвы Пригожину могли пообещать снятие с должности Шойгу, начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и менее значительных чиновников в России, с которыми конфликтует глава ЧВК.

При этом собеседники издания выразили сомнение, что "вагнеровцы" действительно уедут в Беларусь.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" уходят от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют, а сам он "уйдет в Беларусь".