В ISW розповіли про наслідки бунту Пригожина та його угоди з Лукашенком

Наслідки збройного повстання ПВК "Вагнер" до кінця незрозумілі, як і те, що Кремль та Міністерство оборони Росії планують робити з "вагнерівцями."

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські джерела припускали особливості угоди за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо припинення бунту "вагнерівців".

Російське опозиційне видання Meduza з посиланням на неназвані джерела в Кремлі повідомило, що спочатку 24 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався зв’язатися з Адміністрацією президента Росії, коли бойовики Вагнера рухалися на північ від Ростова-на-Дону в напрямку Москви, але Путін відмовився говорити з Пригожиним.

Meduza зазначає, що після того, як Пригожин помітив відсутність широкої військової підтримки дій ПВК "Вагнер" і змінив свою думку щодо перспектив свої найманців, Кремль перейшов до переговорів за участю Лукашенка та посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова.

Наразі місцезнаходження Пригожина неможливо перевірити після його від'їзду з Ростова-на-Дону ввечері 24 червня. Російське агентство RTVI стверджує, що прес-служба Пригожина повідомила що він "передає привіт" і відповість на всі запитання, "коли він буде на зв'язку".

Як зауважують в ISW, деталі угоди все ще неясні, окрім спекуляцій і чуток.

"Наслідки збройного повстання ПВК "Вагнера" ще не завершилися, і залишається побачити, як буде реалізована угода, чи всі залучені сторони її повністю виконають, як Кремль і Міністерство оборони Росії вчинять з "вагнерівцями" і чи будуть вони співпрацювати, незалежно від бажання Пригожина", - зазначають аналітики.

На їхню думку, той факт, що ПВК "Вагнер" повертається до своїх тренувальних таборів із військовою технікою, вказує на те, що Кремль має намір зберегти принаймні певні елементи особового складу "Вагнера", а не прагнути негайно їх демобілізувати, хоча майбутнє командування та організаційна структура "Вагнера" неясні.

Аналітики підкреслюють, що наслідки угоди Лукашенка і Пригожина для керівництва російського МО також залишаються неоднозначними. Деякі російські джерела, включно з внутрішніми джерелами в Кремлі, на які посилається Meduza, припустили, що Кремль, можливо, розглядає зміни в керівництві Міноборони як частину угоди. Міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова ніхто не бачив і не чув з тих пір, як Пригожин оголосив про початок збройного повстання 23 червня.

Деякі російські джерела припустили, що Олексій Дюмін, нинішній губернатор Тульської області , колишній офіцер служби безпеки Путіна та колишній керівник Сил спеціальних операцій Росії, може замінити Шойгу на посаді міністра оборони, хоча ISW не може підтвердити ці припущення.

"Будь-які зміни в керівництві МО означали б, зокрема, значну перемогу Пригожина, який виправдовував свій збройний повстання прямими звинуваченнями Шойгу та Герасимова у загибелі десятків тисяч російських солдатів в Україні", - наголошують аналітики.

Вони зауважують, що спроба бунту бойовиків ПВК "Вагнер" 23-24 червня, скоріш за все, не вплинула на здатність російських військ проводити операції тактичного рівня в Україні.

За даними українських та російських джерел, бойові дії тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту, при цьому окупанти також зробили спроби низки наземних атак у районі Бахмута.

При цьому експерти ISW зазначають, що деякі російські джерела використали збройний заколот як спосіб виправдовувати в майбутньому невдачі росіян в Україні та будь-які поступи українських військ на південному та східному напрямках.

Як повідомлялося раніше, засновнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину могли пообіцяти звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та ще кількох російських військових посадовців.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви.

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції.

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють, а сам він "піде в Білорусь".