В ISW рассказали о последствиях бунта Пригожина и его договоре с Лукашенко

Последствия вооруженного восстания ПВК "Вагнер" до конца непонятны, как и то, что Кремль и Министерство обороны России планируют делать с "вагнеровцами".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские источники предполагали особенности соглашения при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко о прекращении бунта "вагнеровцев".

Российское оппозиционное издание Meduza со ссылкой на неназванные источники в Кремле сообщило, что сначала 24 июня владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался связаться с Администрацией президента России, когда боевики "Вагнера" двигались севернее Ростова-на-Дону в направлении Москвы, но Путин отказался говорить с Пригожиным.

Meduza отмечает, что после того, как Пригожин заметил отсутствие широкой военной поддержки действий ЧВК "Вагнер" и изменил свое мнение по поводу перспектив своих наемников, Кремль перешел к переговорам с участием Лукашенко и посла России в Беларуси Бориса Грызлова.

В настоящее время местонахождение Пригожина невозможно проверить после его отъезда из Ростова-на-Дону вечером 24 июня. Российское агентство RTVI утверждает, что пресс-служба Пригожина сообщила, что он "передает привет" и ответит на все вопросы, "когда он будет на связи".

Как отмечают в ISW, детали сделки все еще неясны, кроме спекуляций и слухов.

"Последствия вооруженного восстания ЧВК "Вагнер" еще не завершились, и остается увидеть, как будет реализовано соглашение, все ли привлеченные стороны его полностью выполнят, как Кремль и Министерство обороны России поступят с "вагнеровцами" и будут ли они сотрудничать, независимо от желания Пригожина", – отмечают аналитики.

По их мнению, тот факт, что ЧВК "Вагнер" возвращается в свои тренировочные лагеря с военной техникой, указывает на то, что Кремль намерен сохранить по крайней мере определенные элементы личного состава "Вагнера", а не стремиться немедленно их демобилизовать, хотя будущее командование и организационная структура "Вагнера" неясна.

Аналитики подчеркивают, что последствия соглашения Лукашенко и Пригожина для руководства российского МО остаются неоднозначными. Некоторые российские источники, включая внутренние источники в Кремле, на которые ссылается Meduza, предположили, что Кремль, возможно, рассматривает изменения в руководстве Минобороны как часть соглашения. Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор как Пригожин объявил о начале вооруженного восстания 23 июня.

Некоторые российские источники предположили, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший офицер службы безопасности Путина и бывший руководитель Сил специальных операций России может заменить Шойгу на должности министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения.

"Любые изменения в руководстве МО означали бы, в частности, значительную победу Пригожина, который оправдывал свое вооруженное восстание прямыми обвинениями Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине", - отмечают аналитики.

Они констатируют, что попытка бунта боевиков ЧВК "Вагнер" 23-24 июня, скорее всего, не повлияла на способность российских войск проводить операции тактического уровня в Украине.

По данным украинских и российских источников, боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта, при этом оккупанты также предприняли попытки ряда наземных атак в районе Бахмута.

При этом эксперты ISW отмечают, что некоторые российские источники использовали мятеж как способ оправдывать в будущем неудачи россиян в Украине и любые продвижения украинских войск на южном и восточном направлениях.

Как сообщалось ранее, основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину могли пообещать увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу и еще нескольких российских военных чиновников.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы.

На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции.

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют, а сам он "уйдет в Беларусь".