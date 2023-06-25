Блинкен о попытке мятежа в РФ: не думаю, что мы видели финальный акт

Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" в России показала трещины в стране-агрессоре. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

Он отметил, что 16 месяцев назад российские оккупанты были рядом с Киевом, стремясь захватить город за считанные дни и стереть Украину с карты. А теперь президенту РФ Владимиру Путину пришлось защищать Москву "от наемника, которого он создал".

"Поэтому я думаю, что это ясно – мы видим, как возникают трещины [...] Я не хочу спекулировать на этом, но я не думаю, что мы видели финальный акт", – считает госсекретарь США.

Как сказал Блинкен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин публично ставит под сомнение саму предпосылку российской агрессии против Украины – представление о том, что Украина или НАТО каким-то образом представляют угрозу России.

"Есть человек, который публично и очень открыто бросает вызов власти Путина, и очень открыто", – указал он.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На фоне этих событий в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют, а сам он "уйдет в Беларусь".