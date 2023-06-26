- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Против Пригожина не закрыли уголовное дело о мятеже, несмотря на обещание Путина, - СМИ
Следователи ФСБ продолжают расследование уголовного дела об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК РФ), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".
О том, что расследование дела против Пригожина официально не приостановлено, подтверждает и источник пропагандистского агентства РИА Новости в Генпрокуратуре РФ.
Отметим, что 24 июня пресс-секретарь лидера страны-агрессора РФ Дмитрий Песков заявил, что дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет приостановлено, а сам основатель ЧИК тихонько "уйдет" в Беларусь. Но представитель Кремля не уточнил, что это значит, добавив, что вроде как Путин дал такое обещание.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На следующий день, пишет "Коммерсантъ", появились сообщения о том, что дело прекращено. Однако по данным издания, до утра 26 июня дело продолжает расследоваться следователем ФСБ России.
Источник издания в Генпрокуратуре РФ сообщил, что постановление о возбуждении дела "пока не отменено". По его словам, для принятия другого решения "прошло слишком мало времени".
Дело о военном мятеже в отношении Евгения Пригожина было возбуждено 23 июня, после того, как он объявил о "марше справедливости" с участием ЧВК "Вагнер" .
В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.
Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".
В настоящее время местонахождение Пригожина невозможно проверить после его отъезда из Ростова-на-Дону вечером 24 июня. Российское агентство RTVI утверждает, что пресс-служба Пригожина сообщила, что он "передает привет" и ответит на все вопросы, "когда он будет на связи".