Российского генерала Суровикина, который знал о мятеже Пригожина, арестовали, — Financial Times

Заместителя командующего оккупационной группировкой в Украине генерала Сергея Суровикина задержали, потому что считают его сторонником мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Суровикин и Пригожин имели тесные связи. Официально российский генерал призвал его остановить колонны, когда "вагнеровец" заявил, что направит их на Москву. В то же время осведомленные источники издания утверждают, что Суровикин знал о намерениях и поддерживал мятеж.

В последние дни военный преступник не выходил на связь, FT выяснило, что его арестовали в рамках кампании Кремля "расправиться со сторонниками "Вагнера" после неудачного мятежа".

"Члены московской элиты заявили, что Владимир Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности, пытаясь подавить критиков, восстановить "порядок" и восстановить свое господство после попытки государственного переворота в России", - говорится в материале издания.

Заметим, что Суровикин известен жестокой тактикой бомбардировок в Сирии, он также руководил вторжением России в Украину, но его быстро понизили.

Союз Суровикина и Пригожина также мог бы объяснить тот факт, что лидер "вагнеровцев" публично не был наказан. Следователи ФСБ в конце концов закрыли против него дело и он свободно отправился в Беларусь, как и договаривался с Лукашенко. В то же время ни одно из официальных требований Пригожина российские власти не выполнили.