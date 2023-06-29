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Российского генерала Суровикина, который знал о мятеже Пригожина, арестовали, — Financial Times
Заместителя командующего оккупационной группировкой в Украине генерала Сергея Суровикина задержали, потому что считают его сторонником мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Суровикин и Пригожин имели тесные связи. Официально российский генерал призвал его остановить колонны, когда "вагнеровец" заявил, что направит их на Москву. В то же время осведомленные источники издания утверждают, что Суровикин знал о намерениях и поддерживал мятеж.
В последние дни военный преступник не выходил на связь, FT выяснило, что его арестовали в рамках кампании Кремля "расправиться со сторонниками "Вагнера" после неудачного мятежа".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Члены московской элиты заявили, что Владимир Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности, пытаясь подавить критиков, восстановить "порядок" и восстановить свое господство после попытки государственного переворота в России", - говорится в материале издания.
Заметим, что Суровикин известен жестокой тактикой бомбардировок в Сирии, он также руководил вторжением России в Украину, но его быстро понизили.
Союз Суровикина и Пригожина также мог бы объяснить тот факт, что лидер "вагнеровцев" публично не был наказан. Следователи ФСБ в конце концов закрыли против него дело и он свободно отправился в Беларусь, как и договаривался с Лукашенко. В то же время ни одно из официальных требований Пригожина российские власти не выполнили.