Неудачный мятеж в РФ. США ожидали, что "прольется гораздо больше крови"

Разведка Соединенных Штатов ожидала, что марш "вагнеровцев" на Москву натолкнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "намного более кровавым, чем был".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В США были удивлены, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять войскам ЧВК "Вагнер", когда они продвигались в Ростов и в направлении Москвы.

Еще большее удивление, по словам собеседника CNN, вызвало то, с какой скоростью было заключено соглашение между Пригожиным и Кремлем.

"Я знаю, что, по нашим оценкам, она должна была быть гораздо более жестокой и кровавой", - отметил американский чиновник.

По информации издания, за несколько дней до мятежа американская разведка полагала, что Пригожин собирается бросить вызов российскому руководству.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На фоне этих событий в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют, а сам он "уйдет в Беларусь".