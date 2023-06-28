Помогал? Генерал Суровикин знал, что Пригожин готовит мятеж, - NYT

Заместитель командующего оккупационной группировкой в Украине Сергей Суровикин, по данным разведки США, заранее знал о намерении Евгения Пригожина начать мятеж. Поэтому у Вашингтона возник вопрос, какой уровень поддержки основатель ЧВК "Вагнер" имеет среди так называемой "российской элиты".

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными.

Сейчас США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину с организацией мятежа. В разведке считают такие детали важными, ведь, по оценке США, "марш "вагнеровцев" на Москву" стал "наибольшей угрозой президенту Владимиру Путину за 23 года его правления".

Официальные лица США также заявили, что фиксируют признаки того, что другие российские генералы также могли поддержать попытку Пригожина сменить руководство Минобороны. Они уверены, что военный преступник не начал мятеж, если бы не знал, что его поддержат власти.

Союз Суровикина и Пригожина также мог бы объяснить тот факт, что лидер "вагнеровцев" публично не был наказан. Следователи ФСБ в конце концов закрыли против него дело и он свободно отправился в Беларусь, как и договаривался с Лукашенко. В то же время ни одно из официальных требований Пригожина российские власти не выполнили.