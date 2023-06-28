Чи допомагав? Генерал Суровікін знав, що Пригожин готує заколот, — NYT

Заступник командувача окупаційним угрупованням в Україні Сергій Суровікін, за даними розвідки США, заздалегідь знав про намір Євгена Пригожина розпочати заколот. Через це у Вашингтона виникло питання, який рівень підтримки засновник ПВК "Вагнер" має серед так званої "російської еліти".

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників, знайомих із розвідданими.

Зараз США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину з організацією заколоту . В розвідці вважають такі деталі важливими, адже, за оцінкою США, "марш "вагнеровців" на Москву" став "найбільшою загрозою для президента Володимира Путіна за 23 роки його правління".

Офіційні особи США також заявили виданню, що фіксують ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу Пригожина змінити керівництво Міноборони. Вони впевнені, що воєнний злочинець не почав заколот, якби не знав, що його підтримають представники влади.

Союз Суровікіна та Пригожина також міг би пояснити той факт, що лідер "вагнеровців" публічно не був покараний. Слідчі ФСБ зрештою закрили проти нього справу і він вільно відправився до Булорусі, як і домовлявся з Лукашенком. Водночас жодну з офіційних вимог Пригожина російська влада не виконала.