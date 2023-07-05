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Сирський заявив, що історія ПВК "Вагнер" добігла кінця після спроби заколоту

Олександр Сирський, командувач сухопутних сил України
Командувач Сухопутних сил України генерал Олександр Сирський. Фото: Telegram

Невдалий заколот ПВК "Вагнер" в РФ, яку офіційно очолює Євген Пригожин, призвів до того, що історія терористів завершилася. 

Про це заявив командувач Сухопутних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю ABC News.

"Я думаю, що історія "Вагнера" закрита", — сказав генерал.

Він зауважив, що заколот в Росії не вплинув на бойові дії в районі відповідальності його групи військ.

"Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення", — додав він.

Сирський уточнив, що наразі Сили оборони продовжують наступальні дії відповідно до погодженого плану та поставлених завдань.

"Поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені", — сказав він.

Нагадаємо, військові аналітики вважають, що майбутнє ПВК "Вагнер" залишається невизначеним і можливо не буде пов'язане з Євгеном Пригожиним. Кремль натомість планує підпорядкувати найманців Міністерству оборони.

Автор:
Віта Молодан