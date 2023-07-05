Сырский заявил, что история ЧВК "Вагнер" подошла к концу после попытки мятежа

Неудачный мятеж ЧВК "Вагнер" в РФ, которую официально возглавляет Евгений Пригожин, привел к тому, что история террористов завершилась.

Об этом заявил командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью ABC News.

"Я думаю, что история "Вагнера" закрыта", - сказал генерал.

Он отметил, что мятеж в России не повлиял на боевые действия в районе ответственности его группы войск.

"Для нас было бы лучше, будь какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не имеет значения", — добавил он.

Сырский уточнил, что в настоящее время Силы обороны продолжают наступательные действия в соответствии с согласованным планом и поставленными задачами.

"Пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены", - сказал он.

Напомним, военные аналитики считают, что будущее ЧВК "Вагнер" остается неопределенным и, возможно, не будет связано с Евгением Пригожиным. Кремль планирует подчинить наемников Министерству обороны.