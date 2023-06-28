Пригожин планировал захватить в плен чиновников Минобороны РФ

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время мятежа планировал захватить в плен двух российских чиновников, а именно министра обороны Сергея Шойгу и старшего генерала армии Валерия Герасимова.

Об этом пишет CNN.

Издание информирует, что, несмотря на желание Пригожина захватить российских военных лидеров, не было точно известно, имел ли он надежный план как это сделать.

Согласно сообщению, федеральная служба безопасности России (ФСБ) узнала о сговоре за два дня до того, как она должна была состояться, что заставило Пригожина в последнюю минуту изменить свои планы и начать марш на Москву.

The New York Times со ссылкой на официальные лица США и американскую разведку сообщила, что командующий ВВС России генерал Сергей Суровикин заранее знал о планах Евгения Пригожина восстать против военного руководства России.

Западные официальные лица заявили CNN, что неясно, насколько чиновники российской службы безопасности знали о планах Пригожина, а также насколько они их поддерживали.

Ранее на этой неделе CNN сообщила, что сотрудники разведки США собрали детальную и точную картину планов Пригожина, приведших к его кратковременному восстанию, включая, где и как Вагнер планировал продвигаться.

Но они были переданы только избранным союзникам, включая высокопоставленных британских чиновников, а не на более широком уровне НАТО.

Впечатляющий спор Пригожина с высшим командованием Москвы, похоже, возник из-за заявления Министерства обороны России о том, что оно будет нанимать непосредственно подрядчиков Вагнера. Этот шаг фактически приостановил бы прибыльную деятельность Пригожина в России.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы.

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.