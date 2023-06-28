Пригожин планував захопити в полон високопосадовців Міноборони РФ

Лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під час заколоту планував захопити в полон двох російських високопосадовців, а саме міністра оборони Сергія Шойгу та старшого генерала армії Валерія Герасимова.

Про це пише CNN.

Видання інформує, що попри бажання Пригожина захопити російських військових лідерів, не було достеменно відомо, чи мав він надійний план як це зробити.

Згідно з повідомленням, федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) дізналася про змову за два дні до того, як вона мала відбутися, що змусило Пригожина в останню хвилину змінити свої плани та почати марш на Москву.

The New York Times з посиланням на офіційних осіб США і американську розвідку повідомила, що командувач ВПС Росії генерал Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани Євгена Пригожина повстати проти військового керівництва Росії.

Західні офіційні особи заявили CNN, що неясно, наскільки високопосадовці російської служби безпеки знали про плани Пригожина, а також наскільки вони їх підтримували.

Раніше цього тижня CNN повідомила, що співробітники розвідки США зібрали детальну та точну картину планів Пригожина, що призвели до його короткочасного повстання, включно з тим, де і як Вагнер планував просуватися.

Але вони були передані лише вибраним союзникам, включаючи високопоставлених британських чиновників, а не на ширшому рівні НАТО.

Вражаюча суперечка Пригожина з вищим командуванням Москви, схоже, виникла через заяву Міністерства оборони Росії про те, що воно буде наймати безпосередньо підрядників Вагнера. Цей крок фактично припинив би прибуткову діяльність Пригожина в Росії.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви.

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.