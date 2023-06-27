В ISW рассказали, что ждет "вагнеровцев" после неудачного мятежа Пригожина

Будущее ЧВК "Вагнер" остается неопределенным и, возможно, не будет связано с Евгением Пригожиным. Кремль планирует подчинить наемников Министерству обороны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Беларусь не предложит боевикам частной военной компании "Вагнер" надежное убежище, если Кремль будет давить на самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко. Следовательно, отход в соседнюю страну может стать ловушкой для Евгения Пригожина и его наемников.

По оценкам аналитиков, в Кремле, скорее всего, сочтут предателями тех "вагнеровцев", которые последуют за Пригожиным в Беларусь.

Российский диктатор Владимир Путин, в частности, заявил в своем выступлении 26 июня, что боевикам разрешено уехать в Беларусь и что он сдержит свое обещание.

"Путин мог арестовать командование ЧВК "Вагнер" за государственную измену, но предложил простить, что указывает на то, что ему нужна обученная и эффективная военная сила. Путин также, вероятно, пытается завершить инициированную Минобороны России попытку формализации частных военных компаний", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что глава Кремля, вероятно, дал личное обещание, что наемники "Вагнера", которые отправятся в Беларусь, будут там в безопасности. Долгосрочная ценность этого обещания, по мнению аналитиков, все же сомнительна. В Беларуси боевики вряд ли смогут укрыться от российских предписаний об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене.

Специалисты напомнили, что Лукашенко уже ранее передавал Москве 33 задержанных белорусских наемника ЧВК "Вагнер" после того, как использовал их как рычаг против Кремля в 2020 году. ISW не видит видимых причин, по которым он не пошел бы на такой шаг снова.

Аналитики подчеркивают, что речь Путина 26 июня, вероятно, сигнализировала о решительном разрыве с Пригожиным, и вполне вероятно, что Кремль попытается заменить его.

Пригожин попытался приуменьшить значение своего вооруженного восстания в своем первом заявлении после провала бунта, вероятно, пытаясь защититься от обвинений в попытке государственного переворота против Путина.

Пригожин заявил, что "вагнеровцы" не намеревались свергнуть правительство, а пытались повысить осведомленность об усилиях российского Министерства обороны уничтожить "вагнеровцев".

Пригожин повторил, что ЧВК "Вагнер" решила остановить продвижение в 200 километрах к югу от Москвы, поскольку "Вагнер" понимал, что дальнейшее продвижение приведет к потерям среди "Вагнера" и российских силовиков.

"Усилия Пригожина убедить Путина в своей лояльности явно провалились, поскольку Путин охарактеризовал вооруженное восстание как попытку шантажа и осудил его организаторов как предателей после заявления. Использование Путиным слова "шантаж" свидетельствует о том, что Путин почувствовал, что Пригожин пытался заставить его, а не намеревался напрямую атаковать Кремль", - считают аналитики.

Они добавляют, что местонахождение Пригожина по состоянию на 26 июня остается неизвестным, хотя некоторые неподтвержденные данные свидетельствуют о том, что он находится в Green City Hotel на западе Минска.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Разведка Соединенных Штатов ожидала, что марш "вагнеровцев" на Москву натолкнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "намного кровавым, чем был".