Собранная в Украине тяжелая машина для разминирования прошла испытание на полигоне

Украинское предприятие A3tech провело испытание тяжелой машины для разминирования DOK-ING MV-10 на полигоне в рамках сертификации. Эта машина была собрана и частично локализована в Украине.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

После получения сертификата производитель сможет наладить серийное производство и обеспечивать более качественное сервисное обслуживание, поскольку необходимая база будет расположена в Украине.

MV-10 прошла испытания в условиях уплотнения грунта и песка. Машину также опробовали на способность очищать участок от растительности высотой до двух метров и с диаметром ствола более 10 сантиметров. Во время испытания на живучесть MV-10 выдержала пять подрывов, что эквивалентно противотанковой мини ТМ-62М.

"Я приветствую то, что украинское предприятие начало собирать MV-10 в Украине. Уже сейчас 40% рабочего органа для этих машин производится в Украине, а к концу года этот показатель планируют довести до 100%. Это значит, что в случае повреждения при взрыве" его можно будет быстро заменить, а не ждать месяца, пока необходимое оборудование приедет из-за границы", – отметила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, тяжелые машины для разминирования существенно ускоряют очистку территорий и повышают безопасность работающего в поле персонала. Они уже доказали свою эффективность в Харьковской области и на юге Украины.

Согласно сообщению, сертификацию машины осуществляют специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, единственного учреждения, которое может производить сертификацию такого рода продукции в соответствии с международной практикой.

A3tech имеет предварительный заказ на изготовление восьми машин для разминирования MV-10. В общей сложности производственная мощность может достигать 60 машин в год.

В настоящее время в Украине работает 17 тяжелых машин разминирования DOK-ING MV-10. Специалисты ГСЧС, ДССТ и Швейцарского фонда по противоминной деятельности используют эти машины преимущественно в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

В Украине продолжается разработка техники для разминирования

Напомним, в настоящее время в Украине продолжается Акселерационная программа для украинских предпринимателей, имеющих инновационные решения в сфере гуманитарного разминирования. Разработчики, желающие принять участие в буткемпе, могут подать заявку на странице программы.

Заметим, что первые две машины для подготовки почвы к разминированию, разработанные и изготовленные харьковскими производителями и приобретенные на нужды саперов, уже работают в полях.

Также недавно представлен дрон-миноискатель, использующий комбинацию тепловых, гиперспектральных и магнитометрических датчиков для обнаружения мин с небольшой высоты и передает информацию саперам.

В феврале в Украине была представлена третья модель отечественной разминированной машины, созданная украинской компанией efarm pro совместно с сумскими производителями сельскохозяйственной техники.

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты. Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).