АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Экономика
Дата публикации

Еще одна украинская машина для разминирования начала работать на Харьковщине

Еще одна украинская машина для разминирования начала работать на Харьковщине
На поля Харьковщины выехала еще одна украинская машина для разминирования

Очистка Харьковщины от неразорвавшихся мин и снарядов ускорится. Пиротехники, работающие в области, получили еще одну машину для подготовки почвы к разминированию украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что технику, приобретенную на средства Всемирной продовольственной программы ООН, передали саперам глава Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Мэтью Голлингворт и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщается, Министерство экономики продолжает активно работать над тем, чтобы как можно больше нуждающихся в технике и оборудовании закрывали именно украинские производители.

"Это сокращает затраты на оснащение подразделений противоминной деятельности и позволяет за те же средства приобрести больше техники. А следовательно – ускорить в итоге очистку земель. Также мы развиваем таким образом промышленность, создаем новые рабочие места. Поэтому наша задача на этом этапе – поддержать производителя и способствовать масштабированию производства, поощрять бизнес к реализации инновационных технологий в сфере разминирования", - отметила   первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она добавила, что возможности операторов противоминной деятельности, которые работают на Харьковщине, будут усиливаться и дальше – в планах приобретения до конца года еще двух машин.

Заметим, это уже вторая машина для подготовки почвы к разминированию, разработанная и изготовленная харьковскими производителями и приобретенная на нужды очищающих область саперов. Первая машина, приобретенная на средства областного бюджета, уже работает на полях.

Также недавно представлен дрон-миноискатель, использующий комбинацию тепловых, гиперспектральных и магнитометрических датчиков для обнаружения мин с небольшой высоты и передает информацию саперам.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

Автор:
Светлана Манько