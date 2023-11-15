Еще одна украинская машина для разминирования начала работать на Харьковщине

Очистка Харьковщины от неразорвавшихся мин и снарядов ускорится. Пиротехники, работающие в области, получили еще одну машину для подготовки почвы к разминированию украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что технику, приобретенную на средства Всемирной продовольственной программы ООН, передали саперам глава Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Мэтью Голлингворт и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщается, Министерство экономики продолжает активно работать над тем, чтобы как можно больше нуждающихся в технике и оборудовании закрывали именно украинские производители.

"Это сокращает затраты на оснащение подразделений противоминной деятельности и позволяет за те же средства приобрести больше техники. А следовательно – ускорить в итоге очистку земель. Также мы развиваем таким образом промышленность, создаем новые рабочие места. Поэтому наша задача на этом этапе – поддержать производителя и способствовать масштабированию производства, поощрять бизнес к реализации инновационных технологий в сфере разминирования", - отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она добавила, что возможности операторов противоминной деятельности, которые работают на Харьковщине, будут усиливаться и дальше – в планах приобретения до конца года еще двух машин.

Заметим, это уже вторая машина для подготовки почвы к разминированию, разработанная и изготовленная харьковскими производителями и приобретенная на нужды очищающих область саперов. Первая машина, приобретенная на средства областного бюджета, уже работает на полях.

Также недавно представлен дрон-миноискатель, использующий комбинацию тепловых, гиперспектральных и магнитометрических датчиков для обнаружения мин с небольшой высоты и передает информацию саперам.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).