В Україні створили дрон-розміновувач: працює в 4 рази швидше за людину

Українські розробники створили дрон-розміновувач ST1, який працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ST1 — автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті", - зазначив Федоров.

За його словами, на борту дрона — потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину.

"Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни", - наголосив міністр.

Він зауважив, що розробники активно тестують дрон у польових умовах.

Наразі команда розробників збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва.

Зауважимо, зараз Україна – найбільш замінована країна у світі. Понад 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Тому гуманітарне розмінування – одне із критично важливих для України питань. Це можливість врятувати життя і захистити безпеку населення.

Нагадаємо, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data). До втілення ідеї буде залучена американська технологічна компанія Palantir.