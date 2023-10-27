В Украине создали дрон-разминировщик: работает в 4 раза быстрее человека

Украинские разработчики создали дрон-разминировщик ST1, который работает в 4 раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ST1 — автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте", - отметил Федоров.

По его словам, на борту дрона – мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.

"Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины", - подчеркнул министр.

Он отметил, что разработчики активно тестируют дрон в полевых условиях.

Сейчас команда разработчиков собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства.

Заметим, сейчас Украина – самая заминированная страна в мире. Более 174 тысяч квадратных километров территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому гуманитарное разминирование – один из критически важных для Украины вопросов. Это возможность спасти жизнь и защитить безопасность населения.

Напомним, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data). К реализации идеи будет привлечена американская технологическая компания Palantir.