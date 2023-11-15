Ще одна українська машина для розмінування почала працювати на Харківщині

Очищення Харківщини від мін та снарядів, що не розірвалися, прискориться. Піротехніки, які працюють в області, отримали в розпорядження ще одну машину для підготовки ґрунту до розмінування українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що техніку, придбану за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН, передали саперам голова Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Метью Голлінгворт та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляється, Міністерство економіки продовжує активно працювати над тим, щоб якомога більше наявних потреб у техніці та обладнанні закривали саме українські виробники.

"Це скорочує витрати на оснащення підрозділів протимінної діяльності та дозволяє за ті ж самі кошти придбати більше техніки. А отже – прискорити в підсумку очищення земель. Також ми розвиваємо таким чином промисловість, створюємо нові робочі місця. Тому наше завдання на цьому етапі – підтримати виробника та сприяти масштабуванню виробництва, заохочувати бізнес до втілення інноваційних технологій в сфері розмінування", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що спроможності операторів протимінної діяльності, які працюють на Харківщині посилюватимуться й далі – у планах придбання до кінця року ще двох машин.

Зауважимо, це вже друга машина для підготовки грунту до розмінування, розроблена та виготовлена харківськими виробниками та придбана на потреби саперів, що очищають область. Перша машина, придбана на кошті обласного бюджету, вже працює в полях.

Також нещодавно представлено дрон-міношукач, який використовує комбінацію теплових, гіперспектральних і магнітометричних датчиків для виявлення мін з невеликої висоти та передає інформацію саперам.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).