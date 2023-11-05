Украина сможет в будущем экспортировать новые технологии разминирования

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко "Time".

Иностранные специалисты считают, что подходы и технологии, задействованные в Украине, окажут влияние на противоминную деятельность во всем мире.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

"Мы полностью меняем подход, особенно когда речь идет об использовании обширных данных. У нас есть возможность усовершенствовать существующие технологии. И это будет что-то новое, что Украина сможет экспортировать в будущем", - заявила Свириденко.

Она напомнила, что Правительство Украины сотрудничает с американским гигантом аналитики big data Palantir, чтобы разработать модели, которые будут определять, какое разминирование будет иметь наибольшее влияние.

Уже сегодня испытывается созданное украинскими программистами программное обеспечение: использование точных спутниковых изображений и алгоритмов с поддержкой искусственного интеллекта, которое будет помогать быстрее очищать землю.

Кроме того, украинскими производителями разработана первая отечественная машина для подготовки почвы для разминирования, которая стоит значительно дешевле иностранной техники.

Также недавно представлен дрон-миноискатель, использующий комбинацию тепловых, гиперспектральных и магнитометрических датчиков для обнаружения мин с небольшой высоты и передает информацию саперам.