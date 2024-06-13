Зібрана в Україні важка машина для розмінування пройшла випробування на полігоні

Українське підприємство A3tech провело випробування важкої машини для розмінування DOK-ING MV-10 на полігоні в рамках сертифікації. Ця машина була зібрана та частково локалізована в Україні.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Після отримання сертифіката виробник зможе налагодити серійне виробництво та забезпечувати якісніше сервісне обслуговування, оскільки необхідна база буде розташована в Україні.

MV-10 пройшла випробування в умовах ущільненого ґрунту та піску. Машину також випробували на здатність очищувати ділянку від рослинності заввишки до двох метрів і з діаметром стовбура понад 10 сантиметрів. Під час випробування на живучість MV-10 витримала п'ять підривів, що еквівалентно протитанковій міні ТМ-62М.

"Я вітаю те, що українське підприємство почало збирати MV-10 в Україні. Вже зараз 40% робочого органу для цих машин виготовляється в Україні, а до кінця року цей показник планують довести до 100%. Це означає, що у разі пошкодження при підриві його можна буде швидко замінити, а не чекати місяці, поки необхідне обладнання приїде з-за кордону", – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, важкі машини для розмінування суттєво прискорюють очищення територій та підвищують безпеку персоналу, що працює в полі. Вони вже довели свою ефективність у Харківській області та на півдні України.

Згідно з повідомленням, сертифікацію машини здійснюють фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, єдиної установи, яка може проводити сертифікацію такого роду продукції відповідно до міжнародної практики.

A3tech має попереднє замовлення на виготовлення восьми машин для розмінування MV-10. Загалом виробнича потужність може сягати до 60 машин на рік.

Наразі в Україні працює 17 важких машин розмінування DOK-ING MV-10. Фахівці ДСНС, ДССТ та Швейцарського фонду з протимінної діяльності використовують ці машини переважно в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

В Україні триває розробка техніки для розмінування

Нагадаємо, наразі в Україні триває Акселераційна програма для українських підприємців, які мають інноваційні рішення у сфері гуманітарного розмінування. Розробники, які бажають взяти участь у буткемпі, мають змогу подати заявку на сторінці програми.

Зауважимо, перші дві машини для підготовки грунту до розмінування, розроблені та виготовлені харківськими виробниками та придбані на потреби саперів, вже працюють в полях.

Також нещодавно представлено дрон-міношукач, який використовує комбінацію теплових, гіперспектральних і магнітометричних датчиків для виявлення мін з невеликої висоти та передає інформацію саперам.

У лютому в Україні була представлена третя модель вітчизняної машини для розмінування, створена українською компанією efarm pro спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки.

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти. Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).