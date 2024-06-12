Партнери додатково виділили понад $35 мільйонів на гуманітарне розмінування України

Країни-учасниці Ukraine Recovery Conference збільшили свої зобовʼязання в частині підтримки гуманітарного розмінування в Україні на понад 35 мільйонів доларів. Завдяки цьому загальна сума зобовʼязань країн-партнерів України сягнула понад 850 мільйонів доларів в еквіваленті. Це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування на 2022-2027 роки.

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

"Ми цінуємо підтримку наших партнерів у сфері гуманітарного розмінування. Завдяки їхньому внеску ми маємо можливість нарощувати нашу спроможність в протимінній діяльності, зокрема навчати персонал, отримувати нове обладнання для розмінування, надавати комплексну допомогу постраждалим від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Розмінування – це нульовий етап відновлення України та водночас внесок в безпеку українців, глобальну продовольчу безпеку світу", – заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Які країни додатково виділили кошти на гуманітарне розмінування

У пресслужбі зазначили, що серед країн, які оголосили про додаткове виділення грошей на підтримку гуманітарного розмінування, є наступні:

Німеччина, яка профінансує 7 проєктів, що реалізуються спільно із партнерами в Україні. На потреби у гуманітарному розмінуванні німецький уряд виділив додаткові 20 мільйонів євро на 2024 рік. Зокрема, 1 млн євро піде на пілотний проєкт спільно із Данською Радою у справах біженців та міжнародної організації Humanity & Inclusion з комплексної допомоги постраждалим від мінно-вибухових предметів: від фізичної реабілітації до психосоціальної підтримки.

В найближчі два роки 10% від допомоги на гуманітарне розмінування Німеччина виділятиме саме на допомогу постраждалим. Ще 4 мільйони євро Німеччина виділить на продовження діючих проєктів у 2025 році.

Швеція також оголосила про додаткове виділення 9 мільйонів доларів. Ця допомога піде на збільшення спроможності державних інституцій навчати власні підрозділи із розмінування.

Під час конференції стало відомо, що Бельгія також виділила 2 мільйони євро на спільні проекти із UNDP та FAO в сфері гуманітарного розмінування.

На початку квітня повідомлялося, що міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів в еквіваленті. Серед ключових донорів - США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

У Мінекономіки зазначають, що з початку широкомасштабної війни Україна після проведення нетехнічного обстеження повернула до використання близько 30 тисяч квадратних кілометрів територій, які раніше були під окупацією, або на яких велися бойові дії. Станом на зараз потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами залишаються 144 тисячі квадратних кілометрів.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).