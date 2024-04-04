Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на проєкти гуманітарного розмінування в Україні

Міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів в еквіваленті. Серед ключових донорів - США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Розмінування - задача фізичної, продовольчої та економічної безпеки України. До її вирішення залучено багато суб’єктів - фахівці національних та міжнародних операторів протимінної діяльності, державні служби з оперативного реагування, залучені в управління та координацію протимінною діяльністю міністерства. Важливою частиною спільноти протимінної діяльності є донори - партнери, які забезпечують не лише фінансову підтримку розмінування, але і сприяють залученню до України найкращих технологій, практик та фахівців у цій сфері", - розповіли в Мінекономіки.

Там зазначають, що забезпечення ефективної співпраці з донорами, донесення до міжнародної спільноти стратегії України у протимінній діяльності, узгодження спільної роботи є одним із напрямків роботи Міністерства економіки України.

Зокрема, міжнародні партнери України виділили на проєкти з гуманітарного розмінування на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів в еквіваленті.

У Мінекономіки зауважують, що завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні.

"А це ключові цілі Національної стратегії з протимінної діяльності, яка є одним із прикладів спільної роботи Уряду України, провідних фахівців у цій сфері, а також донорів та міжнародних партнерів України", - підкреслюють у відомстві.

Координація протимінної діяльності із міжнародною та фаховою спільнотою буде здійснюватися як через започатковану у 2023 році Секторальну робочу групу, що об’єднує усіх донорів України у цій сфері, так і через відновлений у березні 2024 року кластер з протимінної діяльності, який є платформою для програмної координації відповідних суб’єктів.

В Мінекономіки нагадали, що з початку широкомасштабного вторгнення сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.

Зокрема, з початком посівної українські фермери стикаються з ризиком смерті від мін. Лише за березень в Україні під час весняно-польових робіт загинуло 7 фермерів.

Українські фермери отримають від держави гроші на гуманітарне розмінування

12 березня Кабінет міністрів схвалив процедуру, яка дозволяє фермерам компенсувати витрати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

Ініціатива спрямована на підтримку фермерів, які наймають державні та приватні компанії для очищення земель від мін, з подальшою компенсацією з державного бюджету.

Додамо, що протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Фото: ua.depositphotos.com