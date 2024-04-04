У березні від мін на полях загинули семеро українських аграріїв: що кажуть в ООН

З початком посівної українські фермери стикаються з ризиком смерті від мін. Лише за березень в Україні під час весняно-польових робіт загинуло 7 фермерів.

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Про це повідомляє Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Там звертають увагу, що лише в березні в результаті інцидентів із застосуванням мін і вибухонебезпечних залишків війни загинули 10 цивільних осіб і 18 отримали поранення. Семеро жертв були працівниками сільського господарства.

«Українські фермери стикаються з підвищеним ризиком смерті та травм, адже розпочинають посівну цієї весни на полях, які потенційно забруднені мінами та вибуховими залишками війни», — зауважила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

За її словами, від початку повномасштабного збройного нападу в лютому 2022 року ММПЛУ задокументувала 1158 втрат серед цивільного населення — 360 загиблих і 798 поранених — через міни та ВЗВ.

Навесні 2023 року кількість таких втрат різко зросла, особливо це торкнулося фермерів, які працюють на землі.

Лише за останні тижні в Херсонській та Харківській областях, територіях, які були окуповані країною-агресором РФ у 2022 році, а потім звільнені ЗСУ, від мін або ВЗВ загинули троє працівників сільського господарства, а ще четверо отримали поранення.

Так, 29 березня 50-річний чоловік загинув, коли він на тракторі наїхав на протитанкову міну, закладену в полі в селі на півночі Херсонської області. Після інциденту сапери виявили ще одну протитанкову міну неподалік.

"Велика кількість випадків загибелі та поранення цивільних осіб від мін та ВЗВ в Україні в березні підкреслює дедалі більшу загрозу, яку становлять небезпечні вибухові предмети для цивільного населення в Україні, включаючи фермерів", - підкреслюють в ММПЛУ.

Там додають, що необхідно докласти всіх можливих зусиль, щоб позначити потенційно небезпечні території, а також якнайшвидше почати гуманітарне розмінування.

Зауважимо, що вже 4 квітня, о 12:47 год окупанти вдарили по Харківському району: як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, між селищами Березівка та Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранені 55 та 21-річні чоловіки, вони госпіталізовані. Усі в той момент працювали на полі. Пошкоджено три сільгоспмашини.

Українські фермери отримають від держави гроші на гуманітарне розмінування

12 березня, Кабінет міністрів України схвалив процедуру, яка дозволяє фермерам компенсувати витрати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

Ініціатива спрямована на підтримку фермерів, які наймають державні та приватні компанії для очищення земель від мін, з подальшою компенсацією з державного бюджету.

Додамо, що протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження та, за необхідності, очищення та розмінування підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).