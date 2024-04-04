В марте от мин на полях погибли семь украинских аграриев: что говорят в ООН

С началом посевной украинские фермеры сталкиваются с риском смерти от мин. Только за март в Украине во время весенне-полевых работ погибли 7 фермеров.

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Об этом сообщает Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Там обращают внимание, что только в марте в результате инцидентов с применением мин и взрывоопасных остатков войны погибли 10 гражданских лиц и 18 получили ранения. Семь жертв были работниками сельского хозяйства.

"Украинские фермеры сталкиваются с повышенным риском смерти и травм, ведь начинают посевную этой весной на полях, которые потенциально загрязнены минами и взрывчатыми остатками войны", - отметила Даниэль Белль, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

По ее словам, с начала полномасштабного вооруженного нападения в феврале 2022 года ММПЧУ задокументировала 1158 потерь среди гражданского населения - 360 погибших и 798 раненых из-за мин.

Весной 2023 года количество таких потерь резко возросло, особенно это коснулось фермеров, работающих на земле.

Только за последние недели в Херсонской и Харьковской областях, территориях, оккупированных страной-агрессором РФ в 2022 году, а затем освобожденных ВСУ, от мин погибли трое работников сельского хозяйства, а еще четверо получили ранения.

Так, 29 марта 50-летний мужчина погиб, когда он на тракторе наехал на противотанковую мину, заложенную в поле в деревне на севере Херсонской области. После инцидента саперы обнаружили еще одну противотанковую мину неподалеку.

"Большое количество случаев гибели и ранения гражданских лиц от мин в Украине в марте подчеркивает все большую угрозу, которую представляют опасные взрывчатые предметы для гражданского населения в Украине, включая фермеров", - подчеркивают в ММПЧУ.

Там добавляют, что необходимо приложить все возможные усилия, чтобы обозначить потенциально опасные территории, а также как можно быстрее начать гуманитарное разминирование.

Отметим, что уже 4 апреля, в 12:47, оккупанты ударили по Харьковскому району: как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, между поселками Березовка и Коротич погиб 36-летний работник агропредприятия. Также ранены 55 и 21-летние мужчины, они госпитализированы. Все в тот момент работали на поле. Повреждены три сельхозмашины.

Украинские фермеры получат от государства деньги на гуманитарное разминирование

12 марта Кабинет министров Украины одобрил процедуру, позволяющую фермерам компенсировать расходы на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Инициатива направлена на поддержку фермеров, нанимающих государственные и частные компании для очистки земель от мин, с последующей компенсацией из государственного бюджета.

Добавим, что в течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозземель.

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию подлежат уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).