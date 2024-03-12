Украинские фермеры получат от государства деньги на гуманитарное разминирование

Кабинет министров Украины одобрил процедуру, позволяющую фермерам компенсировать расходы на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. Инициатива направлена на поддержку фермеров, нанимающих государственные и частные компании для очистки земель от мин, с последующей компенсацией из государственного бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В госбюджете на эту программу на 2024 год предусмотрено 3 миллиарда гривен. Планируется, что государство будет возмещать 80% расходов на разминирование для фермеров, работающих на собственной или арендованной земле. Компенсация осуществляется на безвозвратной основе

Цены на разминирование будут устанавливаться на аукционах в системе Prozorro. Ожидается, что первые подобные закупки состоятся уже в мае-июне этого года.

"Теперь у нас будет работать еще один важный инструмент - компенсации фермерам за закупку услуг по разминированию. Сначала говорили о 2 млрд грн на эту программу, но удалось ее увеличить. Теперь в государственном бюджете заложено 3 млрд грн", - отметил премьер-министр. Денис Шмигаль на заседании правительства.

В ведомстве считают, что такое решение будет способствовать возобновлению работы на деоккупированных территориях и привлечению большего количества операторов для разминирования.

Однако компенсации не будут доступны фермерам, в отношении которых Украина ввела санкции, а также имеющим налоговый долг или находящимся в процессе ликвидации или банкротства.

Потенциально загрязненными остаются 156 000 кв. км украинских территорий, включая сельскохозяйственные земли. С начала 2024 г. в Украине обследовали 53 тыс. га земель и из них 95% вернули обратно в сельскохозяйственную эксплуатацию.

Министерство экономики ставит целью в течение следующих 10 лет очистить 80% загрязненных земель.

Кабмин планирует упростить систему сертификации операторов по разминированию

В Украине начали готовиться к третьей посевной кампании в условиях войны и чтобы ускорить гуманитарное разминирование территорий правительство анонсировало новое постановление, направленное на внедрение упрощенной процедуры сертификации для организаций, занимающихся разминированием на территории страны.

Также Кабинет Министров Украины поддержал предложенный Минэкономики экспериментальный проект по обязательной сертификации механизированных средств разминирования и связанных с ними компонентов и оборудования.

Добавим, что в течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию подлежат уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.