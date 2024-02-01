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Кабмин планирует упростить систему сертификации операторов по разминированию
В Украине начали готовиться к третьей посевной кампании в условиях войны и чтобы ускорить гуманитарное разминирование территорий правительство анонсировало новое постановление, направленное на внедрение упрощенной процедуры сертификации для организаций, занимающихся разминированием на территории страны.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Готовим и проект постановления, который введет упрощенную систему сертификации операторов. А также работаем над цифровизацией этого процесса", - сказал он и добавил, что стратегия гуманитарного разминирования будет представлена на заседании Национального органа по противоминной деятельности и позже рассмотрена на заседании СНБО.
Глава правительства отметил, что в госбюджете на этот год впервые выделено 3 миллиарда гривен на программы гуманитарного разминирования. При этом Минэкономики вместе с другими ведомствами получили задачу утвердить план разминирования и разработать постановление для регулирования компенсаций сельскохозяйственным производителям за проведение этих работ.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Премьер также подчеркнул необходимость обеспечения доступа к услугам разминирования для всех сельхозпроизводителей, с особым вниманием к потребностям малых фермеров. Он отметил, что Минэкономики должно работать над этим совместно с международными партнерами.
Как продвигается гуманитарное разминирование
В 2023 году аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, которые были запланированы для первоочередного обследования и разминирования.
По состоянию на 15 декабря 2023 года было обследовано 268,6 тысячи гектаров сельхозназначенных земель из общего количества в 470 тысяч гектаров, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.
А уже с начала 2024 года в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию подлежат уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.
Согласно измененному плану, приоритетный возврат земель в хозяйственную эксплуатацию предусмотрен для 8 регионов.
Украина вместе с международными партнерами активно работает над усилением мощностей операторов и стратегическим планированием действий всех соответствующих сторон в сфере противоминной деятельности, чтобы в течение следующих 10 лет вернуть к безопасному использованию до 80% территорий страны, которые сейчас считаются потенциально загрязненными.