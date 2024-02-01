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Италия профинансирует закупку двух машин механизированного разминирования для Украины
Италия присоединилась к гуманитарному разминированию Украины и предоставила финансирование на закупку двух машин механизированного разминирования саперным подразделениям ГСЧС.
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко после встречи послом Итальянской Республики Пьером Франческо Дзадзо.
"Отдельный акцент - на гуманитарном разминировании. Италия активно вовлекается в этот процесс. В частности, предоставила финансирование для закупки двух машин механизированного разминирования саперным подразделениям ГСЧС", - написал Клименко.
Он добавил, что договор уже заключен и Украина ждет поставки техники.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В свою очередь Дзадзо заверил, что вопрос поддержки Украины во всех областях остается приоритетным.
"Мы хотели бы заверить, что Украина будет одним из приоритетов во время председательства Италии в "Группе Семи". Мы будем продолжать оказывать поддержку на всех уровнях – политическом, экономическом, финансовом, военном и гуманитарном", - заверил Пьер Франческо Дзадзо.
Также было обсуждено сотрудничество стран в сфере лечения и реабилитации украинских военнослужащих и проекты, касающиеся ситуации в сфере безопасности в Украине.
По результатам встречи стало известно, что Италия также поможет построить так называемое безопасное пространство в Украине. Сюда относится усовершенствование систем видеонаблюдения и раскрываемости преступлений, то есть уголовный анализ и работа оперативных спецслужб.
С учетом всех пакетов поддержки Украина привлекла около 500 млн евро для разминирования земель и деоккупированных территорий. Источником части средств стали украинские союзники. 100 млн евро предоставила Швейцария, около 20 млн евро – Норвегия, 12,5 млн евро – Швеция, 5 млн евро – Хорватия, 2 млн евро – Австрия, по 1,5 млн евро предоставили Испания и Словения.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о готовности предоставления Украине помощи в размере до 7 миллиардов долларов США.