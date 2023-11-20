Япония предоставит 160 млн евро на проекты экономического восстановления Украины

На встрече с представителями японского правительства и бизнеса государственный министр иностранных дел Японии Кийото Цуджи и министр экономики, торговли и промышленности Кадзучика Ивата заявили о намерении Японии предоставить 160 млн. евро в поддержку экономического восстановления Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Они выразили заинтересованность в развитии совместных предприятий, в частности, в сферах энергетики, жилищного строительства, критической инфраструктуры, гуманитарного разминирования и поддержки бизнеса.

"Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности. Для нас важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ. Опыт Японии в послевоенном восстановлении может быть полезным для экономического восстановления Украины", — сказал Шмигаль.

Представители Японии также обещали поддерживать Украину в экономическом обновлении, а их опыт в послевоенном восстановлении может оказаться полезным для успешного развития украинской экономики.

В сентябре президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль провели встречи с руководителями ведущих японских компаний. Во время этой встречи министр иностранных дел Японии Йошимасу Хаяши сообщил о готовности Японии начать переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности с Украиной уже в ближайшее время.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о готовности предоставить Украине помощь в размере до 7 миллиардов долларов США.

Кроме того, премьер-министр Японии подчеркнул, что их страна будет использовать свой опыт в области восстановления после военных событий и природных катастроф для оказания помощи Украине.