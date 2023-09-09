Зеленский и Шмыгаль встретились с крупным японским бизнесом (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль в субботу провели встречи с руководителями ведущих японских компаний, сопровождающих министра иностранных дел Японии Йошимасу Хаяши во время визита в Киев.

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Как отметил президент, украинская сторона настроена на активное взаимодействие с Японией в подготовке конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на начало следующего года и должна состояться в Японии. Он отметил важность максимального привлечения к участию в ней именно японского бизнеса.

В этом контексте он высоко оценил прибытие в Киев делегации японского бизнеса, а именно руководителей компаний Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc. и Tsubame BHB.

"Мы рады приветствовать представителей японского бизнеса в Украине. Это очень важно, потому что мы активно работаем над восстановлением украинской экономики и привлечением новых инвестиций в Украину. Мы открыты для сотрудничества и готовы поделиться идеями и нашим видением", – сказал президент.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о мерах политического диалога в ближайшей перспективе. Так, Хаяши сообщил о готовности Японии начать переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности с Украиной уже в ближайшее время.

В свою очередь, в ходе встречи в Кабинете министров Шмыгаль поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую, гуманитарную поддержку и за санкции против России.

"Высоко ценим проукраинскую позицию Японии в структурах ООН. Япония стала одной из первых стран, объявивших о долгосрочной поддержке Украины, разработав программу на пять лет. Мы уже получили 2,1 миллиарда долларов и имеем перспективу сотрудничать дальше", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что это один из первых визитов бизнес-делегации Японии в Украину, и он дает надежду на сотрудничество и совместное восстановление Украины, развитие совместных бизнесов, торговли и производства.

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в восстановлении жилья, гарантировании глобальной продовольственной безопасности, поддержки малого и среднего бизнеса, а также в гуманитарном разминировании. Шмыгаль также выразил надежду на то, что японские компании станут резидентами специального правового и налогового пространства "Дія.City".

В свою очередь, Хаяши отметил, что Япония и дальше будет поддерживать Украину, усиливать антироссийские санкции и помогать Украине в прохождении зимы. Также его страна передаст 24 крана для гуманитарного разминирования.

Японские предприниматели же представили конкретные проекты сотрудничества, в частности, в сферах связи, инфраструктуры и медицины. Однако более подробную информацию о них в пресс-службе Кабмина не приводят.