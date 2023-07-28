Япония запретила экспорт некоторых б/у автомобилей в Россию

Правительство Японии в пятницу, 28 июля, приняло решение о расширении санкций против России в рамках единой позиции по G7. Токио с 9 августа дополнительно вводит запрет на экспорт некоторых подержанных автомобилей в Россию.

Об этом сообщило издание Kyodo News.

Новые санкции дополняют предыдущие решения, ведь Япония уже запретила поставки в Россию автомобилей премиум-класса стоимостью более $43 000. Дополнительное ограничение с 9 августа охватит б/у автомобили с бензиновым и дизельным двигателем, объемом более 1900 кубических сантиметров, электрические и гибридные транспортные средства? а также шины для больших транспортных средств .

Правительство страны констатирует, что японские автомобили имеют большой спрос в России, поэтому ожидает, что расширенный запрет почувствует значительное количество россиян.

Япония в 2022 году сократила экспорт в Россию в денежном выражении на 30% за год. Более половины этого показателя составляли легковые автомобили.

В санкционный список экспорта добавлено около 750 наименований, включая железо и другие металлы, котлы и волокна, которые могут быть использованы для поддержки промышленной деятельности России. По данным правительства, эти запреты на экспорт товаров составляют около 20% стоимости экспорта в Россию в 2021 году.

Санкции Японии против России

Токио вводит ограничения против РФ в несколько этапов. Санкции затрагивают уже около тысячи человек и 100 организаций из России. Кроме того, Япония заморозила активы ряда российских компаний и банков, включая Сбербанк и Альфа-банк.

Еще в первые недели полномасштабной войны страна начала создавать список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся около 800 наименований.

Решение по санкциям против РФ Япония координирует с партнерами по G7.

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