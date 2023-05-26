Япония ужесточила санкции против России: среди прочего предусмотрены экспортные ограничения

Япония решила ввести дополнительные санкции против России после того, как самит G7, прошедший в японском городе Хиросима, согласился усилить ограничения в отношении Москвы за вторжение в Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Японии, под ограничения попали 17 физических и 78 юридических лиц из России, а также семь человек из восточных и южных регионов Украины, способствующих россиянам в оккупации.

Также санкции подразумевают экспортные ограничения для 80 российских организаций. Кроме того, в РФ нельзя будет экспортировать товары, способствующие увеличению промышленного потенциала страны. В то же время вводится запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг России.

Напомним, лидеры G7 на саммите приняли совместное заявление касательно Украины. Тогда политики пообещали и дальше ограничивать экспорт товаров, необходимых России для ведения войны, предотвращать уклонение страны-агрессора от уже введенных санкций и сократить ее доходы.

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