Японія посилила санкції проти Росії: серед іншого передбачені експортні обмеження

Японія вирішила запровадити додаткові санкції проти Росії після того, як саміт G7, який відбувся в японському місті Хіросіма, погодився посилити обмеження щодо Москви за вторгнення в Україну. Про це повідомив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, передає Reuters.

Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Японії, під обмеження потрапили 17 фізичних та 78 юридичних осіб із Росії, а також семеро осіб зі східних і південних регіонів України, які сприяють росіянам в окупації.

Також санкції передбачають експортні обмеження для 80 російських організацій. Крім того, в РФ не можна буде експортувати товари, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу країни. Водночас вводиться заборона на надання архітектурних та інженерних послуг Росії.

Нагадаємо, лідери G7 на саміті ухвалили спільну заяву щодо України. Тоді політики пообіцяли і далі обмежувати експорт товарів, необхідних Росії для ведення війни, запобігати ухиленню країни-агресорки від уже запроваджених санкцій та скоротити її прибутки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com