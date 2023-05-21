Японія надасть Україні 100 автомобілів та 30 тисяч пайків

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив про намір передати Україні чергову партію гуманітарної допомоги, у яку ввійде близько 100 вантажівок які будуть відправлені на фронт для ЗСУ та 30 тисяч військових пайків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Японії.

Окрім того, в Японії вирішили вперше прийняти поранених українських військових у Центральному госпіталі Самооборони.

Раніше японська влала хвилювалася, що якщо після лікування воїнів їх відправлять назад на передову, це може сприйматися як надання боєздатності іншій країні.

Кішіда заявив, що на цьогорічному саміті G7 лідери "Великої сімки" були більш єдині, ніж будь-коли. Вони підтвердили, що підтримка України є вкрай важливою і продовжать запроваджувати жорсткі санкції проти Росії.

Крім того Кішіда заявив, що члени G7 та інші запрошені країни підтвердили, що односторонні спроби змінити статус-кво силою є неприйнятними в будь-якій точці світу і що важливо підтримувати вільний і відкритий міжнародний порядок, заснований на правлінні закон.

Кісіда висловив намір Японії щодо подальшого розширення та поглиблення співпраці з Україною на основі Спільної заяви про особливе глобальне партнерство між Японією та Україною, оголошеної під час його візиту в Україну в березні.

Окрім цього, Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам, які прийняли українських біженців.