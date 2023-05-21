Зеленський просить Японію та Корею надіслали летальне озброєння

Президент України Володимир Зеленський хотів би щоб Японія та Південна Корея змогли надати летальну зброю, яка допоможе захищати країну від російської агресії.

В Україні чудово розуміють, що у цих країн є свої законодавчі та конституційні труднощі, проте Сеул вже говорив про готовність надати Україні зброю, пише CNN.

У своїй заяві Зеленський наголосив на важливості дипломатичного тиску на Росію та використанні різних форматів для мирного врегулювання війни в Україні. Він підкреслив, що в цьому контексті найважливішою є повага до Статуту ООН та принципів міжнародного права.

"Росія не має жодних шансів на будь-які дипломатичні шляхи, поки її війська знаходяться на нашій території, порушуючи нашу територіальну цілісність і суверенітет", — сказав він на прес-конференції на саміті G7 в Японії.

Японія та Південна Корея є одними із країн, які не постачають озброєння до України, обмежившись передачею засобів індивідуального захисту та гуманітарної допомоги. Основною причиною цього є не скільки внутрішні політичні аспекти, скільки законодавство, яке обмежує експорт озброєння до інших країн.

Не так давно в Японії заявили, що країна прийме поранених українських військових для лікування в Токіо вже наступного місяця.

Проте, японська влала хвилюється, що якщо після лікування воїнів їх відправлять назад на передову, це може сприйматися як надання боєздатності іншій країні.

В свою чергу, Корея передала для українських медзакладів 10 автівок екстреної медичної допомоги та надасть Україні $130 мільйонів фінансової допомоги.