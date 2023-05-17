Південна Корея надасть Україні $130 мільйонів фінансової допомоги

Південна Корея підписала угоду з Україною про план надання пакету фінансової допомоги в розмірі 130 мільйонів доларів. Це відбулося через день після того, як перша леді Олена Зеленська попросила про військову підтримку. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Міністерство фінансів Південної Кореї повідомило, що міністр фінансів Чоо Кюн Хо та міністр економіки України Юлія Свириденко, які перебувають у Сеулі, підписали угоду, за якою Україна отримає пакет допомоги, який складатиметься з внесків і позик.

Також, як розповіли в міністерстві економіки України, Україна та Південна Корея підписали угоду щодо залучення до України до $8 млрд за надзвичайно пільговими умовами.

“Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до $300 млн з'явиться вже в 2023 протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події. Наступний транш до $3 млрд стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд по мірі наповнення пайплайну проектів”, - йдеться в повідомленні.

Термін кредиту - до 40 років під 0,15% річних з відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.

В травні Південна Корея передала для українських медзакладів 10 автівок екстреної медичної допомоги. Авто хоч і не великі по розміру, але добре сплановані всередині і розраховані на транспортування як мінімум двох лежачих пацієнтів.

Зазначимо, Південна Корея має величезні запаси артилерійських снарядів і країна може допомогти Україні, однак боїться реакції Росії та Китаю. У Польщі впевнені, що до угоди про постачання може призвести лише пряме втручання президента США Джо Байдена. Очільник Штатів міг би запевнити Сеул, що його країна запропонує підтримку перед обличчям будь-якої агресивної відповіді з боку КНР чи РФ.

Згодом президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше заговорив про зміну своєї позиції проти озброєння України. Південна Корея може розширити свою підтримку України, окрім гуманітарної та економічної допомоги, якщо вона зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.

У США заявили, що координуватимуть із Південною Кореєю додаткову підтримку України.

Уряд Південної Кореї ще минулого року схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab. Самохідна артилерійська установка виготовлена із використанням південнокорейських компонентів.