У США заявили, що координуватимуть із Південною Кореєю додаткову підтримку України

Сполучені Штати продовжать тісну координацію з Південною Кореєю, зокрема, щодо збільшення підтримки України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Державного департаменту США.

Речник назвав Південну Корею ключовим азіатським союзником та "стійким партнером" у захисті суверенітету України.

"Республіка Корея була вірним партнером у захисті права України на територіальний суверенітет від російської агресії з перших днів повномасштабного вторгнення… Ми продовжимо тісну координацію з нашим союзником щодо питання додаткової підтримки України", – сказав він.

Нагадаємо, Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше заговорив про зміну своєї позиції проти озброєння України. Південна Корея може розширити свою підтримку України, окрім гуманітарної та економічної допомоги, якщо вона зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.

Це перший випадок, коли Сеул заявив про готовність надати Україні зброю, більше ніж через рік після того, як виключив можливість летальної допомоги.

Наступного тижня Юн має відвідати Вашингтон для зустрічі з президентом США Джо Байденом, щоб відзначити 70-річчя альянсу двох країн.