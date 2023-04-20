США планують передати Україні арештовані активи країн, які порушують санкції

Керівник підрозділу Міністерства юстиції США, який відповідає за конфіскацію активів, пов’язаних з порушниками санкцій проти Росії сказав, що законодавці можуть надати повноваження спрямовувати в Україну доходи, отримані від порушень експортного контролю. На даний час, Міністерство юстиції має повноваження лише передавати в Україну доходи від активів, конфіскованих в результаті ухилення від санкцій.

Ендрю Адамс, директор робочої групи KleptoCapture розповів про це того, як заступник генерального прокурора Ліза Монако звернулася з аналогічним зверненням до юридичного комітету Сенату раніше в середу, пише Вloomberg.

"З моменту створення робочої групи в березні 2022 року, у нас були арешти мега-яхт, звинувачення олігархів, арешти їхніх посередників", сказав Адамс.

Деякі конфісковані активи, за його словами, можуть бути надані Державному департаменту для подальшої вигоди Україні.

Він додав, що посилення повноважень Конгресу дозволить Міністерству юстиції розширити програму, щоб покрити доходи, отримані від кримінальних правопорушень.

Відповідаючи на запитання про продовження спроб ухилитися від санкцій, Адамс сказав, що це "як вода на тротуарі, вона знайде тріщини", а робота його відомства заключається в тому, щоб визначити ці тріщини та заповнити їх якомога швидше.

У лютому суд в США вперше дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать підсанкційному російському бізнесмену Костянтину Малофєєву. Ці кошти можуть передати Україні.

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