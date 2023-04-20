США планируют передать Украине арестованные активы стран, нарушающих санкции

Руководитель подразделения Министерства юстиции США, отвечающий за конфискацию активов, связанных с нарушителями санкций против России, сказал, что законодатели могут предоставить полномочия направлять в Украину доходы, полученные от нарушений экспортного контроля. В настоящее время Министерство юстиции имеет полномочия лишь передавать в Украину доходы от активов, конфискованных в результате уклонения от санкций.

Эндрю Адамс, директор рабочей группы KleptoCapture, рассказал об этом, как заместитель генерального прокурора Лиза Монако обратилась с аналогичным обращением в юридический комитет Сената ранее в среду, пишет Вloomberg.

"С момента создания рабочей группы в марте 2022 года у нас были аресты мега-яхт, обвинения олигархов, аресты их посредников", сказал Адамс.

Некоторые конфискованные активы, по его словам, могут быть предоставлены Государственному департаменту для дальнейшей выгоды для Украины.

Он добавил, что ужесточение полномочий Конгресса позволит Министерству юстиции расширить программу, чтобы покрыть доходы, полученные от уголовных правонарушений.

Отвечая на вопрос о продолжении попыток уклониться от санкций, Адамс сказал, что это "как вода на тротуаре, она найдет трещины", а работа его ведомства заключается в том, чтобы определить эти трещины и заполнить их как можно скорее.

В феврале суд в США впервые разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих подсанкционному российскому бизнесмену Константину Малофееву. Эти средства могут быть переданы Украине.

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